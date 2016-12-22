Путин назначил глав управлений Росгвардии в пяти регионах

Президент Владимир Путин назначил начальников управлений Росгвардии в пяти регионах, в том числе в центральном аппарате ведомства. Об этом говорится на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии.

Согласно указу президента от 5 июля, заместителем начальника Главного управления кадров Росгвардии назначен полковник Андрей Мурашко, а главой департамента тылового обеспечения — полковник Юрий Нестеров.

Кроме того, есть назначения в территориальных органах ведомства. Согласно сообщению пресс-службы, начальником Управления войск Росгвардии по Калининградской области стал полковник полиции Олег Горшков. Начальником по республике Татарстан президент назначил полковника полиции Рустема Гумерова, по Кемеровской области — полковника полиции Юрия Келя, по Нижегородской области — полковника полиции Алексея Новикова. В Челябинской области начальником стал полковник полиции Александр Ясинский.