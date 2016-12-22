Лоукостер Ryanair отказался от планов работать на Украине

Ирландский лоукостер Ryanair заявил об отказе от планов летать на Украину, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Как отмечается в сообщении, Украина не выполнила соглашение, которое было достигнуто Министерством инфраструктуры с должностными лицами киевского аэропорта Борисполь и его генеральным директором Павлом Рябикиным в марте.

В конце марта министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что компания Ryanair будет летать на Украину с осени 2017 года. Он отметил, что аэропорту Киева и Львова необходимо «создать надлежащие условия не только для Ryanair, но и для других лоукост-авиакомпаний».

В начале июля генеральный директор международного аэропорта в Киеве Борисполь Павел Рябикин написал на своей странице в Facebook, что киевский аэропорт со своей стороны подписал с Ryanair договор о сотрудничестве и направил в главный офис авиакомпании. По его словам, не все пожелания компании были отображены в подписанном контракте. «Большинство, но не все», — отметил Рябикин. Он добавил, что аэропорт не будет предоставлять скидку в 80% на направлении Киев — Лондон, как того требует Ryanair, так как данный маршрут не является новым для Борисполя.

В интервью изданию «Лига. Бизнес», Рябикин заявлял, что аэропорт также не сможет обеспечить требования Ryanair по обслуживанию самолетов за 25 минут. Он заявил, что Борисполь предложит свое время обслуживания, которое займет «чуть меньше часа».

О том, что в понедельник, 10 июля, могут быть отменены запланированные полеты Ryanair на Украину, написал в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. «Что хотели, то и получили. Можно открывать еще один орган по поддержке инвестиций», — написал он. По его словам, Ryanair «нежелательна» на Украине, так как международный киевский аэропорт Борисполь не может предоставить три дополнительных выхода на посадку для самолетов Ryanair и не может расширить зону получения багажа для пассажиров, которые едут транзитом.

В сообщении Ryanair отмечается, что киевский аэропорт решил поддержать авиакомпании с высокими тарифами, в том числе «Международные авиалинии Украины» и «лишил украинских потребителей и приезжающих на Украину доступа к самыми низким тарифам на билеты и к множеству маршрутов».

В результате Ryanair отменила четыре новых маршрута в Киев и семь маршрутов во Львов, что стоило компании потери 500 тыс. пассажиров и 400 рабочих мест, говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Ryanair просит прощения у многих клиентов, которые купили билеты на рейсы с низким тарифом на или с Украины», — заявила авикомпания. По ее данным, деньги за билеты будут возвращены.

Как заявил коммерческий директор Ryanair, авиакомпания планирует предложить бюджетные маршруты таким странам, как Германия, Израиль и Польша.