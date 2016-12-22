СК начал проверку после гибели женщины в обрушившемся доме в Сочи

Начата доследственная проверка после обрушения ветхого дома в центре Сочи, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Наталью Смяцкую.

По данным регионального МЧС, двухэтажный дом с цокольным этажом частично обрушился в районе 16:30 мск в центре Сочи по Виноградной улице. Жертвой ЧП стала одна женщина. В доме «вода и газ отрезаны», а люди «частично расселены».

Спасатели достали из-под завалов тело погибшей. Больше никого под завалами не обнаружили. Спасательные работы завершены, заявили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Согласно информации администрации Сочи, жилой дом 1933 года постройки по адресу: ул. Виноградная, 6, признали аварийным в 2005 году. Его включили в программу переселения на 2013 год. Жильцов 25 из 31 квартиры переселили, а проживающие в оставшихся шести квартирах отказывались переселяться, надеясь получить жилье с «лучшими условиями». Жилье подбирали «в этом же микрорайоне; в частности, новостройки на ул. Виноградной, 238 и 206, на ул. Донской, 21/2», отмечается в сообщении.

По данным администрации, в доме обрушилась «часть ветхой кирпичной трубы».

По информации источника телеканала ГТРК «Кубань», дом признали аварийным и частично расселили после пожара, который произошел несколько лет назад. Однако в аварийном доме, по данным собеседника телеканала, все еще проживали шесть семей (около 40 человек). Погибшая была 1952 года рождения, уточнили телеканалу в СК Краснодарского края.