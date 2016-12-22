Голодец рассказала о 3,5 млн онкобольных россиян

В России онкологические заболевания находятся на втором месте среди причин смертности населения, они обнаружены у 3,5 млн человек. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященном развитию системы оказания медпомощи онкобольным, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, ежегодно онкологические заболевания впервые обнаруживают у более чем 500 тыс. россиян.

В структуре причин смертности российского населения онкология составляет 15,6%, из-за чего смертность в стране выше, чем в развитых странах, отметила она. «В России она составляет 124,4 (на 100 тыс. человек), в то время как в самых лучших странах, которые научились бороться сегодня — 108,1. Япония — это лидер по работе с онкологическими заболеваниями — 93,8», — пояснила Голодец.

Она отметила, что важна «выявляемость диагнозов», и в некоторых регионах России она достигла «уровня мировых стандартов», а некоторым нужно «серьезно поработать», чтобы продвинуться в этом. По словам Голодец, онкозаболевания лечатся, что следует из статистики по отдельным их видам. Положительный исход может достигать 87%, что очень серьезно связан со сроком обнаружения этих заболеваний, отметила она.

Присутствующая на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере министр здравоохранения Вероника Скворцова, слова которой приводит «РИА новости», рассказала, что в России создают 26 препаратов, которые должны увеличить продолжительность и качество жизни у больных, среди которых есть граждане с запущенными стадиями раковых заболеваний.

Глава Минздрава отметила, что онкология является одним из пяти «приоритетных направлений» инновационного развития биомедицины. По ее словам, в этом направлении изучают «канцерогенез, механизмы метастазирования». Она отметила, что формируется новая «персонифицированная фармакология», прежде всего, «таргетная иммунотерапия (стимулирует иммунитет для уничтожения раковых клеток. — РБК)».

В 2016 году в России потратили более 33 млрд руб. на химиотерапию в стационарах с круглосуточным пребыванием пациентов, приводит «Интерфакс» слова Скворцовой. Эти деньги потрачены в рамках обязательного медстрахования (ОМС), в которое химиотерапию включили в 2014 году.

В среднем в условиях такого стационара, по ее словам, один пациент получил 3,2 курса химиотерапии при средней стоимости одного в 55 тыс. руб.

В условиях дневного стационара в 2016 году провели 438 тыс. курсов химиотерапии для 126 тыс. пациентов. Стоимость одного случая составляет в среднем 36,3 тыс. руб.

За пять месяцев 2017 года показатели выросли, подчеркнула министр. В условиях круглогодичного стационара цена одного случая химиотерапии возросла до 62 тыс. руб., в дневном стационаре — до 43 тыс. руб.