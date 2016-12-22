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Уралвагонзавод попросит 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК
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Уралвагонзавод попросит 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК
Экономика, 18:27
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Уралвагонзавод попросит 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) намерена получить до конца 2017 года 8 млрд руб. госгарантий под кредиты, которые пойдут на развитие оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил РБК гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Подавать заявку по госгарантиям по ОПК будет в пределах 8 млрд (руб.), что касается инновационных проектов — не один десяток миллиардов хотелось бы», — сказал он.

По его словам, получение госгарантий корпорация уже обсудила с руководством Внешэкономбанка и в настоящее время готовит предложение, которое направит в кредитный кабинет. «Думаю, что нас поддержат. Это компетенция Минпромторга», — отметил Потапов, подчеркнув, что в 2017 году госгарантии «неким образом отличаются» из-за большого количества их направлений.

«Также есть госгарантии по другим направлениям, например, по 509-му постановлению, которое предполагает развитие инновационных направлений. Здесь у нас тоже есть надежда, но решение по этому направлению зависит от Минэкономразвития», — подчеркнул Потапов.

В конце декабря 2016 года УВЗ получил государственные гарантии в объеме 25,7 млрд руб. для рефинансирования своей задолженности по кредитам как головного предприятия, так и своих «дочек» — челябинского ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и екатеринбургского АО «Уралтрансмаш».

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» — крупнейшее в России предприятие, которое занимается разработкой и производством военной техники. Перед предоставлением госгарантий президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Уралвагонзавода от Росимущества госкорпорации «Ростех».​

Теги: "Уралвагонзавод" , оборонно-промышленный комплекс
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