Глава «Югры» ответил на претензии ЦБ о выводе активов банка

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил, что средства из банка не выводились, а его финансовая отчетность соответствовала всем российским и международным стандартам.

«Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации», - заявил Нефедов РБК.

Ранее в понедельник зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил журналистам, что регулятор обнаружил признаки недостоверности подаваемой банком «Югра» отчетности и возможного вывода активов и и обратился в правоохранительные органы.

«Основания есть, я не буду сейчас раскрывать детали наших обращений. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы. Они касаются деятельности банка», — сказал Поздышев.

В свою очередь Нефедов заверил, что банк обладает необходимой ликвидностью, а его руководство прикладывает все возможные усилия для урегулирования возникших у ЦБ вопросов.

С 10 июля 2017 года ЦБ передал банк «Югра» под управление временной администрации и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что считается страховым случаем.

По оценкам юристов, опрошенных РБК, после введения временной администрации вариантов у «Югры» два: санация или отзыв лицензии. Какой сценарий выбрать, решает ЦБ.