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Счетная палата нашла нарушения в работе Минэкономразвития
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Счетная палата нашла нарушения в работе Минэкономразвития
Экономика, 16:47
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Счетная палата нашла нарушения в работе Минэкономразвития

Эксперты Счетной палаты (СП) выявили ряд нарушений при проверке отчета Министерства экономического развития об исполнении федерального бюджета за 2016 год.

«В ходе проверки выявлены нарушения, не позволяющие Счетной палате подтвердить достоверность бюджетной отчетности Минэкономразвития России», - говорится в сообщении СП.

В контрольном ведомстве, в частности, пояснили, что МЭР в отсутствие утвержденного плана информатизации на 2016 год профинансировало мероприятия по информатизации на сумму 596 млн руб. и не представило отчет о выполнении плана в Минкомсвязь.

Кроме того, Минэкономразвития, по данным СП, ненадлежащим образом контролировало соблюдение условий предоставления субсидий, а также допустило ряд нарушений «в части осуществления функций по выработке государственной политики» в сфере инвестиционной деятельности и государственных инвестиций.

Помощник главы Минэкономразвия Елена Лашкина в ответе на запрос РБК сообщила, что по всем замечаниям Счетной палаты министерство ранее приняло меры «по их устранению и недопущению аналогичных недостатков в дальнейшей работе».

«В основном уже выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений при реализации государственных и федеральных целевых программ, а также федеральной адресной инвестиционной программы», - сообщила она.

Лашкина добавила, что в Счетную палату направлены уточненные формы сведений к годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2016 год, согласованные с Минфином РФ.

Теги: Минэкономразвития , Счетная палата
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