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Экс-губернатор Карелии вошел в совет директоров компании «Усть-Луга Ойл»
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Экс-губернатор Карелии вошел в совет директоров компании «Усть-Луга Ойл»
Бизнес, 16:38
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Экс-губернатор Карелии вошел в совет директоров компании «Усть-Луга Ойл»

Бывший губернатор Карелии Александр Худилайнен вошел в обновленный состав совета директоров АО «Усть-Луга Ойл». Это следует из данных компании, опубликованных на портале раскрытия информации агентства AK&M.

Согласно опубликованным документам, Худилайнен «является членом совета директоров АО «Усть-Луга Ойл». В середине февраля 2017 года Александр Худилайнен досрочно ушел в отставку с поста губернатора Карелии, который он занимал с мая 2012 года.

Он стал пятым губернатором с начала года, ушедшим со своего поста, после главы Пермского края Виктора Басаргина, Вячеслава Ноговицина, возглавлявшего Бурятию, губернатора Новгородской области Сергея Мина и руководителя Рязанской области Олега Ковалева.

Объявляя о своей отставке, Худилайнен отметил, что «надеется принести пользу стране на любом месте, которое будет ему доверено главой государства».

Компания «Усть-Луга Ойл» является владельцем и оператором крупнейшего в Европе терминала в порту Усть-Луга, который занимается перегрузкой нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.

До лета 2015 года терминал принадлежал энергетическому трейдеру Gunvor Group, одним из основателей которого был бизнесмен Геннадий Тимченко.

Из-за санкций, введенных США против Тимченко, он покинул состав акционеров Gunvor, после чего швейцарская компания продала ​ 74% АО «Усть-Луга Ойл» структуре миллиардера Андрея Бокарева. Оставшиеся 26% «Усть-Луга Ойл» принадлежат кипрской компании Capefar Limited, а 74% — подконтрольному Бокареву ООО «Толинг».

Теги: Александр Худилайнен , «Усть-Луга Ойл»
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