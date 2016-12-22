Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала отказаться от общежитий и заявила, что такая форма проживания «дискредитировала себя за годы советской власти» и устарела. Об этом она сказала на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что она «неважно» относится к законодательной инициативе молодых парламентариев, которые планируют предложить строить частные общежития. «Давайте откажемся от общежитий, и не надо искать законодательного закрепления этой устаревшей формы», — сказала она.



Спикер Совфеда отметила, что есть много вариантов, где может жить «молодежь» и студенты. Она привела в пример молодежные кооперативы и дома с квартирами-студиями, где могут жить «начинающие молодые семьи» и студенты. Матвиенко подчеркнула, что подобные проекты необходимо реализовывать с помощью поддержки региональных и муниципальных властей.



По словам Матвиенко, в регионах необходимо начать программы по строительству домов «по доступной цене». «Человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это его собственность», — отметила спикер верхней палаты парламента. Она добавила, что небольшие квартиры — это «неплохо», потому что собственник сможет заработать, продать ее и вложить средства в «большую».

Спикер Совфеда заявила, что «наследие» СССР «в виде общежитий очень редко разрешается», потому их нельзя приватизировать. Как полагает Матвиенко, живя в общежитии, «человек становится рабом ситуации», потому что «не может продать, взять ипотеку, купить себе квартиру». «Есть много форматов и программ строительства жилья для молодежи и молодых семей», — сказала она.