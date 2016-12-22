В Москве похитили картины двух известных художников на сумму 3,5 млн руб

В центре Москвы полиция задержала подозреваемого в хищении картин двух известных русских художников на сумму 3,5 млн руб. путем мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба главного управления угрозыска (ГУУР) МВД России со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Задержали 40-летнего мужчину сотрудники ГУУР МВД вместе с оперативниками ОМВД России по Хамовникам. Следствие хамовнического ОМВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По данным МВД, в полицию обратились двое владельцев полотен известных русских живописцев Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани». Они пожаловались на то, что отдали картины своему знакомому, который обещал продать их по высокой цене. После того, как он перестал выходить на связь, потерпевшие заявили в полицию. Материальный ущерб составил более 3,5 млн руб.
Оперативники нашли только картину «Букет». Местонахождение работы живописца Клевера «Зимний закат у пристани» — устанавливается.