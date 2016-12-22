«Роснефть» начала закупку нефти в Ливии

Siemens заявила о принятии мер для недопущения поставок турбин в Крым

Ввод в эксплуатацию башни «Федерация» перенесли из-за плохой погоды

Матвиенко призвала отказаться от общежитий

СМИ сообщили о желании «Зенита» вернуть Дзюбу в «Спартак»

Завершилась XXII Санкт-Петербургская международная банковская конференция

В Москве похитили картины двух известных художников на сумму 3,5 млн руб

Большой театр назвал провокацией сообщения о переносе «Нуреева» Мединским

В Москве открылась седьмая мечеть

УАЗ представил свой первый гибридный автомобиль

Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ветра в Москве

Безопасный договор: как в ООН пытаются запретить ядерное оружие

В Кремле прокомментировали встречу российского адвоката с сыном Трампа

Кремль заявил о невозможности влияния соцсетей Трампа на отношения с США

Литва и Латвия возглавили список теряющих население стран Евросоюза

Большой театр перенес балет «Нуреев» по личному распоряжению Мединского

Partech Ventures привлекла €400 млн на развитие стартапов в Европе и США

В Кремле прокомментировали информацию о казнях в Чечне

Оплата парковки в Москве оказалась временно недоступна для абонентов МТС

«Спектакль, которого не будет»: что случилось с балетом «Нуреев»

В Минэкономики ФРГ заявили о непричастности Siemens к поставкам в Крым

Песков рассказал о происхождении турбин для крымских электростанций

Кремль назвал «полуфейк ньюс» сообщения о мотоцикле президента Путина

Военная полиция России заявила о создании органов дознания

Порошенко заявил о согласии НАТО обсудить членство Украины в альянсе

Прокуратура не нашла вины МЧС в отсутствии оповещений об урагане в мае

Сбившего трех человек в Москве водителя приговорили к 7 годам тюрьмы

ЦБ пожаловался на действия руководства «Югры» в правоохранительные органы

Эксперты: какие облака помогают цифровой трансформации с малыми затратами

Хедж-фонды усилили ставку на ослабление рубля