Ввод в эксплуатацию башни «Федерация» перенесли из-за плохой погоды

Ввод в эксплуатацию башни «Федерация» на территории делового центра «Москва-сити» переносится с лета на осень 2017 года. Итоговая проверка здания не проведена, заключение о соответствии не оформлено, так как строительство еще не завершено, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Собеседник агентства пояснил, что Мосгосстройнадзор не располагает данными о сроках завершения строительства.

Гендиректор компании-застройщика «Башня Федерация» Михаил Смирнов рассказал RSN, что задержка сроков сдачи здания в эксплуатацию связана с погодными условиями.

«После того, как в мае в плановом порядке мы демонтировали наружный грузопасажирский подъемник PEGA, нам оставалось вставить стеклопакеты на тех местах фасада, где крепилась лидерная мачта подъемника», — сообщил он.

Смирнов пояснил, что устанавливать стеклопакеты можно только в безветренную погоду. Из-за того, что весной было слишком ветрено, а летом шли дожди, дней, в которые можно было безопасно выполнять монтажные работы, осталось мало.

По словам Смирнова, строительство подземной торговой галереи, которая будет объединять башни «Восток» и «Запад», планируют завершить к сентябрю, тогда же будет получено заключение о соответствии.

Башня «Федерация» представляет собой два небоскреба — «Восток» и «Запад», которые объединены шестиэтажным стилобатом и подземной галереей. Строительство «Запада» завершено, высота башни 242,4 м., в ней 63 этажа. Высота 97-этажного «Востока» 374 м. Сроки введения в эксплуатацию этой башни несколько раз переносились. По данным Мосгосстройнадзора, «Восток» планировали ввести в эксплуатацию к концу 2015 года, потом сроки перенесли на осень 2016-го. По последним данным, строительство должно было завершиться в июле 2017 года.