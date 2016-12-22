Порошенко заявил о согласии НАТО обсудить членство Украины в альянсе

Украинский лидер Петр Порошенко рассказал о согласии НАТО обсудить план действий по вступлению страны в альянс при условии, что Киев проведет реформы по доведению страны до стандартов организации к 2020 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова президента.

По словам президента Украины, страна «четко определила» свое «политическое будущее и будущее в сфере безопасности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал 10 июля на Украину, чтобы оценить усилия страны по вступлению в альянс. Он заявил, что НАТО передало Украине «новое оборудование» для раскрытия виновных в кибератаке, поразившей государство в июне и распространившейся по всему миру. Речь идет об атаке вируса-шифровальщика Petya, который 27 июня заразил ключевые объекты инфраструктуры Украины, среди которых транспорт, банки и энергетика, а также компьютеры правительства страны.

О том, что Столтенберг должен посетить Украину, Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам после своего возвращения из США.

Президент Украины 6 июля внес поправки в закон «О внесении изменений в некоторые законы по поводу внешнеполитического курса Украины». Одним из приоритетов страны он назвал восстановление курса на членство в НАТО. С этого момента Украина начнет проводить реформы для достижения стандартов альянса, отметили в пресс-службе президента.