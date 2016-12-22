Центр подготовки космонавтов утвердил новые экипажи экспедиции на МКС

Межведомственная комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) 10 июля рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи для полета на Международную космическую станцию (МКС). Об этом ТАСС сообщили в ЦПК.

«Принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур», — сказал собеседник агентства. Основной экипаж отправится на МКС 28 июля с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз МС-05» и пробудет на станции 139 суток.

В него вошли космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. В дублирующий экипаж включены космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, астронавт NASA Марк Ванде Хей и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Норисигэ Канаи. Рязанский и Брезник отправятся на МКС во второй раз, Несполи посетит МКС в третий раз.

Заседание комиссии состоялось после проведения двухдневной экзаменационной сессии. Все космонавты преодолели учебные нештатные ситуации, выполняя задания на копиях российской части МКС и корабля «Союз МС». Медицинская комиссия также признала космонавтов годными к участию в экспедиции.