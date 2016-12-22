«Магнит» открыл первые собственные аптеки

Крупнейший по количеству магазинов ретейлер в России «Магнит» открыл первые 4 собственные аптеки в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении РБК).

«Магнит Аптека» — тестовый проект на базе магазинов «у дома», подчеркивается в сообщении. Ассортимент в них насчитывает около 3,5 тыс. наименований. Сейчас в двух аптеках сети открытая выкладка товаров, в остальных товар можно получить только «на прилавке».

«Магнит» также планирует запустить отдельный сайт для аптечной сети, говорится в сообщении. Кроме того, у клиентов «Магнит Аптека» будет отдельные программы лояльности.

​О том, что «Магнит» планирует запустить собственную сеть аптек, РБК сообщал еще в конце марта 2017 года. При этом, по словам одного из собеседников РБК, руководство «Магнита» приняло решение о развитии аптечного сегмента после успешного запуска сетей «А-Мега» и «Да Здоров», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»). X5 Retail Group — основной конкурент «Магнита», который обошел его по выручке в четвертом квартале 2016 года — 294 млрд против 284 млрд руб.

Аптечная сеть станет вторым непрофильным торговым бизнесом «Магнита». С 2011 года компания развивает сеть дрогери (косметика, средства гигиены, бытовая химия) «Магнит Косметик». Сейчас это самый растущий сегмент бизнеса, рост выручки от него в структуре группы составил 60% в 2016 году.