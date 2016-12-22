Суд удовлетворил первое ходатайство «Системы» по иску «Роснефти»

Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство АФК «Система» об истребовании оригинала протокола или заверенной копии осмотра почты сотрудников «Башнефти» и «Системы», передает корреспондент РБК из зала суда. Представители «Системы» попросили суд истребовать документ именно у нотариуса, так как подозревают, что у нотариуса и «Роснефти» разные документы.

Это первое ходатайство «Системы», которое удовлетворил суд в рамках разбирательства по иску «Роснефти» к АФК на 107,6 млрд руб. До этого суды отказывали во всех ходатайствах представителей «Системы».

15 июня АФК обратилась в Замоскворецкий суд с заявлением о признании незаконным протокола осмотра почтовой переписки сотрудников «Башнефти» и «Системы» в 2014 году, который представители «Роснефти» приобщили к делу против «Системы» в Арбитражном суде Башкирии. Из него следует, что менеджмент «Системы» знал о том, что реорганизация «Башнефти» в 2013–2014 годах нанесет компании ущерб. Представители АФК утверждают, что это единственное доказательство «Роснефти», законность которого они подвергают сомнению.

Представители АФК «Система» также попросили Замоскворецкий суд назначить судебную экспертизу протокола осмотра переписки, а независимым экспертом назначить «Лабораторию Касперского» как крупную и уважаемую компанию.

Суд это ходатайство не удовлетворил из-за несвоевременности подачи документа. «Система» планирует подать ходатайство повторно в следующих заседаниях.