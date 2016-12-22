Олег Тиньков потратит до $30 млн на покупку GDR TCS Group

Владелец контрольного пакета акций TCS Group Holding (головная компания Тинькофф Банка) Олег Тиньков планирует увеличить свою долю участия в группе и приобрести ее глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму до $30 млн, сообщается на сайте компании.

«Наш бизнес демонстрирует высокие темпы роста: растут как кредитно-карточный бизнес, так и новые направления. С рентабельностью капитала выше 43% мы являемся одним из самых прибыльных банков в России и в мире», — пояснил Тиньков.

Он добавил, что новые некредитные направления бизнеса, запущенные за последние три года, в том числе сервис для малого и среднего бизнеса, ипотечная платформа, расчетные счета и инвестиционные услуги, в 2017 году выходят на точку безубыточности. Тиньков уверен, что компания продолжит рост, и в связи с этим решил увеличить свою долю в ней.

В сообщении отмечается, что рынок будет проинформирован о результатах сделок в установленном порядке.

Ранее стало известно, что Тинькофф Банк приступил к развитию собственной сети банкоматов, первый из них уже установили в Москве в торговом центре «Водный». До этого кредитная организация пользовалась банкоматами партнеров.

Решение развивать собственную сеть в банке объяснили активным ростом расчетного бизнеса — числа текущих счетов и расчетных карт на базе Tinkoff Black и вкладов. В планах кредитной организации установка «нескольких сотен» банкоматов.

Олег Тиньков основал Тинькофф Банк в 2006 году. По состоянию на 1 сентября 2016 года он являлся вторым крупнейшим игроком на рынке кредитных карт с 9,7%. По информации портала Banki.ru, кредитная организация занимает 40-е место в банковской системе России с активами более 211 млрд руб.