Прокуратура внесла представление ФССП из-за ситуации с заводом в Тагиле

Генпрокуратура выявила нарушения в работе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ситуации, связанной с невыплатами зарплат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), говорится в поступившем в РБК сообщении начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александра Куренного.

​Как сообщается в документе, в работе ФССП по Свердловской области «были выявлены многочисленные нарушения». Это послужило основанием для внесения 20 июня представления в адрес главного судебного пристава области, а также начала служебной проверки в отношении должностных лиц ведомства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил три уголовных дела после поручения президента России Владимира Путина губернатору Свердловской области разобраться с поступившей к нему жалобой работников НТЗТИ на отказ руководства выплачивать зарплату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства. Путин назвал действия руководства завода «борзотой». Власти Свердловской области сообщили о начале погашения задолженности перед сотрудниками завода.

По данным следствия, 195 работникам НТЗТИ не платили зарплату с апреля 2016 года по январь 2017 года. Сумма задолженности перед рабочими превысила 13 млн руб. СКР возбудил три дела — по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств предприятия от налогов) и по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по подозрению в хищении руководством завода 4 млн руб. Все три дела объединены в одно производство. В качестве подозреваемых допрошены директор завода и один из его учредителей.

Завод НТЗТИ основан в 1964 году. Он производит плиты из минеральной ваты и прошивные минераловатные маты.