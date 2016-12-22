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В Госдуме предложили снизить курортный сбор в два раза
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В Госдуме предложили снизить курортный сбор в два раза
Экономика, 11:55
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В Госдуме предложили снизить курортный сбор в два раза

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил в первый год эксперимента установить предельную величину курортного сбора в 50 рублей, что в два раза ниже изначально предлагаемого сбора в 100 рублей. Об этом он заявил на парламентских слушаниях, передает корреспондент РБК.

«Было много споров по размеру сбора. Мы предлагаем установить в первый год максимальную планку в 50 рублей», — сказал он.

В слушаниях также принимали участие представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти тех субъектов Федерации и муниципальных образований, которых коснется этот законопроект

Другим спорным вопросом стали категории граждан, которые будут освобождены от уплаты сбора. Макаров заявил, что во втором чтении предлагается исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей.

Также профильный комитет предложил развести по срокам вступление в силу закона и введение его в регионах. Эта мера необходима для того, чтобы провести ряд общественных обсуждений по тому, как будет исполняться закон, пояснил Макаров. «Предлагаем обозначить, что регионы могут ввести сбор не ранее первого мая 2018 года. Таким образом, у них год, чтобы обсудить региональное законодательство», — заявил он.

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Законопроект о курортных сборах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018 году был внесен на рассмотрение в Госдуму 6 мая и одобрен в первом чтении 23 июня. Вместе с тем, замминистра по делам Северного Кавказа заявил, что над законопроектом еще нужна «большая совместная работа», которую планирую провести ко второму чтению.

Курортный сбор составит 100 руб. в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет, при этом конкретный размер взноса будут устанавливать сами власти субъектов. Эксперимент будет действовать пять лет, после чего правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.

Теги: Госдума , Правительство , Министерство по делам Северного Кавказа , курортный сбор ...
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