Глава банка «Югра» прокомментировал введение временной администрации

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов назвал ситуацию вокруг кредитной организации «непонятной». Об этом сообщает RNS.

Нефедов отметил, что банк не был предупрежден регулятором о готовящемся решении, выполнял все нормативы Центрального банка и полностью обладал ликвидностью. «Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Банк России ввел временную администрацию в банке «Югра» сроком на полгода «в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Также регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца в соответствии со статьей ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По данным «РБК-Новосибирск», банк «Югра» уже год находится в последней (4-й) категории надежности Центробанка. В октябре 2016 года регулятор ввел для банка ограничение на привлечение средств населения. В апреле «Югре» было запрещено привлекать депозиты от акционеров. В мае СМИ сообщили, что Центробанк потребовал от банка создать резервы более чем на 40 млрд руб. В начале и в конце июня «Югра» провела докапитализацию. По данным «Интерфакса», «Югра» входит в топ-30 банков России по объемам активов — более 247,3 млрд руб.