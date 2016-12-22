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Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла
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Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла
Политика, 11:12
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Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла

Президент Владимир Путин сообщил на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, что является владельцем мотоцикла. При этом транспортное средство не фигурирует в его декларации о доходах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители Mitsubishi при посещении президентом стенда, где была представлена продукция фирмы, отметили, что опыт конструирования самолетов помогает им создавать мотоциклы, разгоняющиеся до большой скорости. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл», — ответил президент, отметив, что старается на нем не ездить.

​В декларации о доходах Владимира Путина за 2016 год, опубликованной в апреле 2017 года, в числе находящихся в его собственности транспортных средств фигурируют два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Сведения о мотоцикле отсутствуют.

В апреле 2017 глава государства отчитался о своих доходах за 2016 год. Согласно декларации, Владимир Путин за 2016 год заработал ​8 млн 858 тыс. 432 руб. В 2015 году доход Путина составил 8 млн 891 тыс. 777 руб. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом доход президента снизился примерно на 33 тыс. руб.

Кроме транспортных средств Путин владеет земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м, квартирой (77 кв. м) и гаражом (18 кв. м). Также у президента находятся в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Все объекты находятся в России.

Главное из деклараций о доходах чиновников Кремля и Белого дома
Политика

Теги: мотоцикл , Владиимр Путин , «Иннопром»
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