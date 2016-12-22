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В Госдуме предложили уменьшить штрафы РЖД за просроченную доставку
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В Госдуме предложили уменьшить штрафы РЖД за просроченную доставку
Бизнес, 09:48
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В Госдуме предложили уменьшить штрафы РЖД за просроченную доставку

Российским железным дорогам (РЖД) могут уменьшить штрафы за просрочку доставки грузов до 6% от платы груза вместо действующих сейчас 9%. Об этом говорится в законопроекте депутата Госдумы Владимира Афонского, который попал в распоряжение «Коммерсанта».

В Госдуме могут внести поправки в устав железнодорожного транспорта. Вместо действующих сейчас 9% от стоимости груза за каждые сутки (пеня может доходить до 100% платы) предлагается снизить размер штрафа до 6%. Максимальный его размер, по мнению авторов инициативы, должен составить не более 30% от провозной платы.

Автор законопроекта, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Афонский в пояснительной записке обосновывает изменения в устав необходимостью гармонизировать российские нормы с законодательством ЕС и Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Так, согласно СМГС, нижний предел пени составляет 6%, а верхний — 30% от платы за перевозку.

​По информации издания, возможность послаблений РЖД беспокоит грузоотправителей, так как может привести, по их мнению, к снижению «технологической и финансовой дисциплины ОАО «РЖД». Как сообщили изданию, вместо адекватных мер регулирования предлагаются «ставшие уже нормой для монополии преференции без учета потребностей остальных участников рынка».

Предел штрафа по просрочке доставки грузов увеличен с 50% до 100% в 2003 году. Источник «Коммерсанта» среди перевозчиков считает, что компромиссным вариантом было бы возвращение максимального размера штрафа в 50% за перевозку. Синхронизация с международными нормами, по словам источника издания, носит слишком избирательный характер.

В конце июня «Ведомости» сообщали о возможном увеличении РЖД скидки на перевозку грузов по инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для грузов второго и третьего класса (нефть, удобрения, металлы), перевозимых на расстояние до 1100 км, тарифы могут позволить снижать до 55% вместо действующей сейчас скидки в 50%. Как сообщала газета со ссылкой на ФАС, обоснованием для увеличения размера скидки служит снижение нагрузки на потребителей и привлечение дополнительных грузов в РЖД. Прирост грузопотока на железных дорогах в этом случае может составить до 4 млн т в год.

Теги: РЖД , штрафы , просрочка
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