В России упростили процесс регистрации автомобилей

МВД России ввело новые правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции и внесло корректировки в административный регламент ведомства, правила вступят в силу 10 июля. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

«Приказом в правилах регистрации и административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», — указывается в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что по новым правилам автомобиль может пройти регистрацию непосредственно «на месте осмотра» без прохождения процедуры проверки и комплектации документов. Такой вариант возможен в том случае, если заявление на регистрацию автомобиля подавалось через Единый портал госуслуг. Также из перечня необходимых документов исключили полис ОСАГО, получение сведений о котором будет возможно в электронном виде.

Также новые правила упрощают регистрацию автомобилей для людей с ограниченными возможностями. «В положения административного регламента вносятся изменения в части корректировки требований к порядку информирования граждан с ограниченными физическими возможностями о предоставлении им государственной услуги и нормативного закрепления особенностей предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств», — отметили в ведомстве.