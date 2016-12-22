Маккейн заявил об отсутствии победной стратегии США в Афганистане

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн в ходе выступления в программе Face the Nation телеканала CBS обвинил нынешнее руководство США в отсутствии победной стратегии в Афганистане. «Если мы там не выигрываем, то, значит, мы проигрываем. Афганская армия несет неприемлемые потери. А все потому, что у нас нет новой стратегии», - сказал Маккейн.

Сенатор отметил, что военные приходят в Конгресс и просят дополнительное финансирование для проведений операций в Афганистане. «Я неоднократно спрашивал и генерала Мэттиса (главу Пентагона), и генерала Макмастера (советника Дональда Трампа по национальной безопасности), какая у нас стратегия. Вот когда она появится, мы выделим деньги и на танки, и на дополнительные силы», - добавил Маккейн.

При этом сенатор отметил, что основная проблема заключается в нынешней администрации. По его словам, президент должен лично огласить стратегию и объяснить американскому народу, что США намерены добиться победы в Афганистане. «Нельзя забывать 11 сентября», - подчеркнул Маккейн.