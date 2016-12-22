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США отменили запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways
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США отменили запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways
Общество, 05:30
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США отменили запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways

Администрация транспортной безопасности США сняла запрет на провоз электронных устройств на рейсах Kuwait Airways, сообщает кувейтская газета Arab Times.

Такое решение было принято после того, как власти США проверили меры безопасности на рейсах авиакомпании, уточняет издание.

«Безопасность являются главными задачами авиакомпании. Они полностью соответствуют международным нормам», — приводит издание слова председателя совета директоров Kuwait Airways.

«Теперь пассажиры рейсов, которые следуют из международного аэропорта Кувейта в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, смогут пользоваться всеми своими персональными электронными устройствами», — говорится в сообщении в Twitter Kuwait Airways.

Ранее, 5 июля, США отменили запрет на провоз электронных устройств на рейсах, которые следуют из Стамбула. За три дня до этого власти Соединенных Штатов сняли запрет на провоз ноутбуков на борту самолетов, которые прилетают из аэропорта столицы ОАЭ Абу-Даби.

Ограничение на провоз электронных устройств в ручной клади в самолетов, следующих из стран Африки и Ближнего Востока, ввели в марте. Причиной стала угроза терактов с использованием гаджетов. Как отмечал источник CNN, угроза теракта исходила от подразделения организации «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена) на Аравийском полуострове.

Собеседник телеканала рассказал, что сообщения о возможном теракте разведка США подтвердила во время рейда американского спецназа в Йемене. Террористы, по данным источника, пытались разработать бомбу для прохода через системы безопасности и атаки коммерческих рейсов.

 



 

Теги: США , электроника , Kuwait Airways
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