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В Лондоне на рынке произошел пожар
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В Лондоне на рынке произошел пожар
Общество, 04:48
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В Лондоне на рынке произошел пожар

В Лондоне на рынке Camden Lock Market произошел пожар. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на полицию.

По информации издания, рынок загорелся в ночь на 10 июля. На место происшествия прибыли десять пожарных машин, в тушении огня участвуют более 70 пожарных. Огонь охватил три этажа, а также крышу здания, пишет газета.

По информации издания, сообщение о пожаре поступило в полицию в 00:10 по местному времени (02:10 мск). В полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, когда там уже были пожарные. Также на месте находится бригада скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало, пишет издание.

Британский телеканал Sky News разместил в своем Twitter фотографию пожара на рынке Camden Market. «Около 60 пожарных борятся с огнем на лондонском Camden Market утром», — говорится в сообщении.

Как отмечает The Telegraph, рынок Camden Lock Market состоит из более, чем 1 тыс. магазинов и киосков. Он очень популярен среди туристов, пишет The Telegraph.

Теги: рынок , Лондон , Пожар
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