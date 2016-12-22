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Кремль заявил о недостатке «мяса» для переговоров «нормандской четверки»
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Кремль заявил о недостатке «мяса» для переговоров «нормандской четверки»
Политика, 23:37
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Кремль заявил о недостатке «мяса» для переговоров «нормандской четверки»

Эксперты ведут подготовку к телефонным переговорам в «нормандском формате», поскольку в настоящий момент «мяса» для обсуждения недостаточно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

​«Сейчас ведется подготовка возможного телефонного разговора в формате четверки», — сказал он. По словам Пескова, для того, чтобы разговор состоялся необходимо «наработать мясо». «Пока мяса, очевидно, недостаточно», — считает он.

О том, что телефонные переговоры по Украине в «нормандском формате» находятся на стадии подготовки Дмитрий Песков сообщил 9 июля. Вместе с тем он отметил, что точная дата проведения переговоров пока не назначена.

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сообщил, что ​лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия. — РБК.), возможно, проведут телефонные переговоры в июле. Он также отметил, что по итогам переговоров главы стран «четверки» могут провести встречу.

В последний раз телефонные переговоры в «нормандском формате» состоялись в апреле. В них приняли участие Владимир Путин, Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и Франсуа Олланд, который на тот момент был президентом. Стороны в ходе разговора подтвердили свою приверженность соблюдению минских соглашений.



 

Теги: переговоры , Дмитрий Песков , нормандская четверка
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