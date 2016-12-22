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В Стамбуле сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против Эрдогана
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В Стамбуле сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против Эрдогана
Политика, 21:55
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В Стамбуле сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против Эрдогана

В Стамбуле прошла массовая акция протеста против политики властей. По данным Reuters, на нее вышли более 100 тыс. человек.

Как сообщает Hurriyet Daily News, акция стала частью 25-дневного «Марша за справедливость», организованного оппозиционным политиком, лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу. Участники акции требуют от властей отмены чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в стране летом 2016 года, и прекращения преследования политических противников Эрдогана. Турецкое издание опубликовало фото с места протеста в своем Twitter.

Кылычдароглу также выступил против изменений, внесенных в Конституцию страны после апрельского референдума, которые расширяют полномочия президента страны. На митинге он потребовал возвратить властные полномочия парламенту.

«Мы шли маршем за несуществующее правосудие. Мы шли за права жертв, заключенных в тюрьму адвокатов и журналистов, ученых, выгнанных из университетов», — заявил он. После этого он зачитал список из десяти требований к властям, пообещав продолжать протест, пока они не будут выполнены.

Почему Эрдоган не отменяет чрезвычайное положение в Турции
Политика

Попытка государственного переворота в Турции произошла в июле 2016 года. После нее власти страны арестовали 50 тыс. человек по подозрению в причастности к группировке исламского проповедника Фетхуллах Гюлена, обвиненного в организации мятежа. Помимо этого 150 тыс. человек были уволены со своих должностей. Зачистки прошли среди военных, сотрудников правопорядка, преподавателей.

Теги: Турция , протест , Стамбул
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