Свердловский губернатор поручил найти главу возмутившего Путина завода

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разыскать директора Нижнетагильского завода, работники которого пожаловались Путину на невыплату зарплат. Об этом сообщает «РИА Новости».
О поисках директора завода Куйвашев рассказал журналистам после встречи с главой государства. По его словам, эту ситуацию «надо проверить». «Найдем — разберемся», — заявил он.
На руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Владимиру Путину пожаловались во время прямой линии. По словам работников, глава предприятия заявил им, что не будет платить зарплату, пока к нему не обратится сам президент.
Во время визита в Екатеринбург глава государства сообщил об этой ситуации губернатору, назвав действия руководства завода «борзотой» и потребовав разобраться с ситуацией.