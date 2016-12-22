При хлопке газа в Костромской области погибла пенсионерка

В результате хлопка газа в жилом доме в поселке Мисково Костромской области скончалась пожилая женщина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сообщение о хлопке газа в 22-квартирном жилом доме поступило в МЧС утром 9 июля. Пожилая женщина, пострадавшая в результате инцидента, с 80-процентным ожогом тела была госпитализирована. Позднее она скончалась.
В связи со случившимся проверку начало региональное управление Следственного комитета, говорится в сообщении ведомства. По данным следователей, хлопок газа произошел «в результате неправильного обращения с кухонной газовой плитой».
Ранее, 9 июля, хлопок газа произошел в жилом доме в Сергиевом Посаде. В результате возник пожар. При взрыве пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы.