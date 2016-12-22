СМИ сообщили о проверке обстоятельств смерти Носика сотрудниками СКР

Следственный комитет (СКР) проведет доследственную проверку по факту смерти блогера Антона Носика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Доследственную проверку проводит региональный главк Следственного комитета», — уточнил источник агентства.

Блогер и медиаменеджер Антон Носик скончался в ночь на 9 июля в Москве. По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. По словам супруги Носика, он произошел в тот момент, когда блогер был на даче у своих друзей.

Свои соболезнования в связи со смертью Носика выразил премьер Дмитрий Медведев. Он назвал блогера «первопроходцем российского интернета», отметив его вклад в развитие российского сегмента Сети.