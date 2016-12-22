Кремль сообщил о подготовке телефонных переговоров «нормандской четверки»

Телефонные переговоры по Украине в «нормандском формате» находятся на стадии подготовки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Да, телефонный разговор «четверки» на повестке дня», — подтвердил Песков. В то же время он отметил, что точной даты по срокам проведения пока нет.

Ранее о проведении телефонных переговоров «нормандской четверки» после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, переговоры лидеров должны состояться в июле. Кроме того, он отметил, что по итогам разговора может быть проведена встреча глав стран «четверки».

Последние телефонные переговоры в «нормандском формате» прошли в апреле. В них принимали участие президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко. В ходе разговора стороны подтвердили свою приверженность соблюдению минских соглашений.