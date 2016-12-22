Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ильи Глазунова

Президент России Владимир Путин выразил «глубокие соболезнования родным и близким» художника Ильи Глазунова, скончавшегося сегодня, 9 июля, на 87-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что «Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения». «Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности», — заявил он.

Илья Глазунов умер в Москве 9 июля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь художника, причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. По предварительной информации ТАСС, отпевание пройдет в храме Христа Спасителя, день пока не определен.