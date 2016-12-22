В Японии при наводнении погибли 18 человек
Общество, 09:22
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В Японии при наводнении погибли 18 человек
В Японии число жертв в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на юго-западном острове Кюсю, возросло до 18 человек. Еще 14 человек пострадали, сообщает агентство NHK.
Спасатели обнаружили три тела погибших в префектуре Фукуока города Асакура. По данным издания, более 570 человек до сих пор отрезаны от внешнего мира, в эвакуационных центрах находятся свыше 1,8 тыс. граждан.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
Сильные ливни начались в Японии на этой неделе. Как сообщало издание Manichi, 6 июля при наводнении пропали без вести 22 человека, тело одного погибшего было найдено в Асакуре. В результате наводнения в округе Фукуока произошло множество оползней, из-за чего дороги в нескольких населенных пунктах оказались заблокированы.