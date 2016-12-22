Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка могла занять место своего отца за столом переговоров лидеров стран G20 как член от делегации США. Об этом сообщает Bloomberg.
«Делегации сами решают, должен ли президент присутствовать на встрече, кто затем возьмет его место и сядет за стол переговоров. Иванка Трамп была полноправным членом американской делегации, так делают и другие делегации. Очень хорошо известно, что она работает в Белом доме и также занимается другими инициативами», — заявила Меркель.
Ранее в Twitter была опубликована фотография, сделанная шерпой России Светланой Лукаш, на которой видно, как Иванка Трамп занимает место своего отца и сидит между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Пресс-секретарь Иванки Трамп сообщил Bloomberg, что она временно заняла место Дональда Трампа. Во время его отсутствия обсуждалась проблема занятости женщин в развивающихся странах. По его словам, этими вопросами в администрации США занимается Иванка Трамп.