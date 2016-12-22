В Египте при подрыве бронемашины погибли двое полицейских

Двое полицейских погибли и еще девять человек были ранены при подрыве полицейской бронемашины на севере Синайского полуострова в районе города Эль-Ариш в Египте. Об этом сообщает агентство МЕНА. По данным агентства, бронемашину подорвали в районе Ас-Сафа во время движения по одной из улиц города.

Накануне на севере Синайского полуострова возле города Рафах в результате нападения террористов погибли 23 египетских военных, еще 26 получили ранения. Об этом сообщал Reuters.

По данным агентства, солдаты Вооруженных сил Египта в ходе столкновения ликвидировали 40 боевиков. Ответственность за нападение на египетских военных взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В апреле неизвестный обстрелял пост полиции возле монастыря Святой Екатерина на Синайском полуострове. В результате нападения погибли двое полицейских, еще три человека были ранены. Позднее ответственность за нападение пост полиции рядом с монастырем взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России).