В Польше госпитализировали экс-президента страны Леха Валенсу

Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу из-за проблем с кровообращением. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на сына экс-президента Ярослава Валенсу.

По его словам, Лех Валенса был отправлен в кардиологическое отделение клинического центра Гданьского университета. Фотографии из больницы были также опубликованы в аккаунте политика в Facebook.

Сын экс-президента отметил, что некоторые результаты обследований выглядят «тревожно», и, возможно, его отцу придется задержаться в больнице. 10 июля Лех Валенса планировал принять участие в общественной акции в Варшаве в поддержку свободы слова, однако на настоящий момент неизвестно, разрешат ли ему это врачи.

Леху Валенсу 73 года. Он был первым президентом Польши после падения социалистического режима, с 1990 по 1995 год. В 1980-х годах он выступал в качестве лидера профсоюза «Солидарность», который стал одним из организаторов смены режима в стране.

В феврале 2016 года у вдовы бывшего главы МВД Польской Народной Республики

были обнаружены документы, которые, как предположили в польском Институте национальной памяти, могут свидетельствовать о сотрудничестве Валенсы со спецслужбами коммунистической Польши. Сам экс-президент опроверг возможность любых связей со службами госбезопасности при коммунистическом режиме.