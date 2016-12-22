Число погибших при взрыве газа в Киеве увеличилось до двух

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве увеличилось до двух. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, в результате взрыва пострадали семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Среди пострадавших при взрыве есть несовершеннолетний подросток.

Экстренные службы достали из-под завалов тела двоих погибших — женщины 1972 года рождения и мужчины, чья личность пока устанавливается. Поисково-спасательные работы в разрушенном доме продолжаются.

Взрыв газа произошел 8 июля в трехэтажном жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве ранее. В результате взрыва произошло обрушение кровли и перекрытий на площади 3600 кв. м.