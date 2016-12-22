Власти Южной Осетии опровергли госпитализацию президента после ДТП

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева опровергла информацию о том, что президент был госпитализирован после ДТП. По ее словам, в незначительную аварию попала лишь одна из машин кортежа главы государства, передает государственное агентство «Рес».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что кортеж президента Южной Осетии попал в аварию в столице Абхазии Сухуме, где Бибилов находился с официальным визитом. Источник агентства уточнил, что «жизни главы Южной Осетии ничего не угрожает, но он пока находится в Республиканской больнице в Сухуме».

В то же время, как уточнила Гассиева, «на обочину с дороги съехала отдельная машина, ехавшая отдельно от кортежа». «Никто серьезно не пострадал, все находившиеся в машине прошли медицинский осмотр», — рассказала она. Пресс-секретарь президента Южной Осетии также сообщила, что президент и члены делегации в настоящее время возвращаются из Абхазии и едут в поезде.

В феврале в ДТП неподалеку от города Освенцим попала премьер-министр Польши Беата Шидло. После аварии ее направили на вертолете на обследование в больницу, где она была госпитализирована. Через неделю она была выписана.