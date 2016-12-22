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Минкомсвязи пообещало использовать блокчейн в сделках по строительству
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Минкомсвязи пообещало использовать блокчейн в сделках по строительству
Технологии и медиа, 18:09
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Минкомсвязи пообещало использовать блокчейн в сделках по строительству

Минкомсвязь изучает возможность использования технологии блокчейна в работе Росреестра. В частности, блокчейн может применяться в сделках о долевом строительстве, заявил глава ведомства Николай Никифоров, передает RNS.

О работе Минкомсвязи с блокчейном Никифоров рассказал журналистам на саммите G20 в Гамбурге. По его словам, министерство «серьезно рассматривает использование блокчейна в работе таких структур, как, например, Росреестр». «В частности, рассматривается пилотный проект при использовании блокчейна, к примеру, при заключении сделок, связанных с долевым участием в строительстве. Это совершенно реальная практика, которую мы готовим к запуску», — рассказал министр.

Ранее, 5 июля, глава Сбербанка Герман Греф предложил ввести в российских вузах программы обучения технологии блокчейна. А в марте Греф предположил, что распространение этой технологии может привести к исчезновению банков «в их классическом виде».

Блокчейн — специальная технология, которая позволяет выстроить транзакции или иную передачу данных в цепочки блоков. При этом каждый блок содержит информацию о других. Это создает распределенную базу данных, так как реестр содержится одновременно у всех участников системы. Обновление базы данных до последней версии у каждого участника происходит автоматически после внесения в нее изменений. В банковской сфере технологию используют для проведения платежей и обработки больших объемов данных.

Теги: Минкомсвязь , блокчейн
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