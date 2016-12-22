Минкомсвязи пообещало использовать блокчейн в сделках по строительству

Минкомсвязь изучает возможность использования технологии блокчейна в работе Росреестра. В частности, блокчейн может применяться в сделках о долевом строительстве, заявил глава ведомства Николай Никифоров, передает RNS.

О работе Минкомсвязи с блокчейном Никифоров рассказал журналистам на саммите G20 в Гамбурге. По его словам, министерство «серьезно рассматривает использование блокчейна в работе таких структур, как, например, Росреестр». «В частности, рассматривается пилотный проект при использовании блокчейна, к примеру, при заключении сделок, связанных с долевым участием в строительстве. Это совершенно реальная практика, которую мы готовим к запуску», — рассказал министр.

Ранее, 5 июля, глава Сбербанка Герман Греф предложил ввести в российских вузах программы обучения технологии блокчейна. А в марте Греф предположил, что распространение этой технологии может привести к исчезновению банков «в их классическом виде».