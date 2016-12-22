В Москве часть Тверской улицы перекрыли для автомобилистов

В Москве до 10 июля часть Тверской улицы перекрыли для движения автомобилей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно сообщению, движение на участке от Пушкинской площади до Триумфальной площади будет перекрыто с 00:00 мск 8 июля до 05:00 мск 10 июля. «За это время по программе «Моя улица» на перекрытом участке проложат подземную кабельную канализацию, куда затем уберут воздушные провода», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что Тверскую улицу можно будет объехать по Большой Садовой и Садовой-Триумфальной улицам.

Работы по реконструкции Тверской улицы «полностью завершатся к середине августа», приводятся в сообщении слова заместителя мэры Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Для движения машин также закрыли семь переулков, которые примыкают к перекрытому участку Тверской улицы. Речь идет о Мамоновском, Малом Палашевском, Благовещенском, Старопименовском, Настасьинском, Дегтярном и Большом Путинковском переулках. По ним и по участку Большой Бронной улицы от Тверской до Сытинского переулка смогут проехать только местные жители и машины экстренных служб, уточнили в мэрии.

В сообщении также отмечается, что в следующие выходные, 15 и 16 июля, будет перекрыто движение от Триумфальной площади до Белорусского вокзала.

О том, что часть Тверской улицы в Москве перекроют для движения, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Центра организации дорожного движения 5 июля. Там отмечали, что во время перекрытия будут проведены работы по прокладке кабельной канализации перпендикулярно основному ходу движения улицы.

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