При пожаре в здании минфина в Сальвадоре погибли два человека

В здании министерства финансов в Сальвадоре произошел пожар, сообщает издание El Salvador со ссылкой на данные работников местных аварийных служб.

По их информации, возгорание было зафиксировано на четвертом, пятом, шестом, а также седьмом этажах высотного здания. Пожар, как уточняет El Salvador, начался около 15:00 по местному времени. В результате происшествия, как пишет Би-би-си, погибли по меньшей мере два человека, еще 25 — получили ранения. Все они были госпитализированы.

Пожар, как замечает El Salvador, по предварительным данным произошел из-за короткого замыкания в одном из кондиционеров.

Очаг возгорания, по информации пожарных, был обнаружен на одном из нижних этажей, а затем огонь перекинулся выше, где несколько десятков людей оказались в ловушке. Там, по словам спасателей, некоторые из них провели около двух часов. Всего, как рассказали медики Би-би-си, из здания были эвакуированы по крайней мере 50 человек.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия, по данным El Salvador, были направлены три вертолета. В настоящий момент ситуация, как замечает издание, находится под контролем пожарных.