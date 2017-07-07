На авиашоу в Тамбове разбился легкомотороный самолет

В Тамбове разбился легкомоторный самолет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«К месту происшествия направлена оперативная группа Тамбовского пожарно-спасательного гарнизона, два отделения СПСЧ-1, ПЧ-5», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Cамолет разбился на авиашоу, которое было включено в программу выпускного Тамбовского государственного университета им. Державина, рассказала РБК очевидец происшествия Виктория Насильникова.

«Мы думали, что это постановка. Но потом увидели черный дым, все перепугались. Пилот погиб. Приехала полиция, скорая помощь, пожарные», — рассказала она. При этом, по ее словам, «вначале объявили, что пилот жив». ​«Авиашоу продолжать не стали, но выпускники продолжили праздновать», — рассказала Насильникова.

Публикация от @vikavika68 Июл 7 2017 в 10:31 PDT

Она отметила, что спустя час после происшествия руководство университета узнало о происшествии, «на площадке была объявлена минута молчания, концерт прекратили».

«Это произошло недалеко от Городского парка культуры и отдыха. После того, как самолет выполнил мёртвую петлю, резко пошел вниз и упал. Был сильный хлопок. Пошел черный дым», — рассказала РБК очевидец Ольга Юрова.

В пресс-службе МЧС позже уточнили самолет разбился в районе улицы Заречной. Причины происшествия уточняются.

По факту крушения самолета организована доследственная проверка, сообщает московское Следственное управление на транспорте. Пилот самолета погиб, уточнили в ведомстве, передает «Интерфакс».