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Сбербанк получил долю в словенском ретейлере в счет долга
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Сбербанк получил долю в словенском ретейлере в счет долга
Бизнес, 19:38
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Сбербанк получил долю в словенском ретейлере в счет долга

Сбербанк России получил 18,53% акций крупного словенского ретейлера Poslovni Sistem Mercator d.d. на публичном аукционе, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Сбербанк в полной мере осознает ключевую роль Mercator для экономики Словении и будет действовать в наилучших интересах компании», — следует из сообщения.

Стартовая цена на состоявшемся аукционе была установлена на уровне €40,580 млн.

​Акции были заложены в пользу Сбербанка в рамках соглашения о залоге акций между кредитной организацией и их предыдущим владельцем Agrokor Investments B.V. Эти акции являлись залогом, обеспечивающим исполнение обязательств перед Сбербанком в рамках кредитного соглашения с Agrokor.

Agrokor являлся крупнейшей компанией в бывшей Югославии, обеспечивающей около 15% ВВП страны. Сейчас Agrokor объединяет более 20 компаний и входит в число системно значимых предприятий Хорватии. В штате группы с активами в Словении, Сербии, Боснии и Герцеговине и Венгрии состоят 60 тыс. сотрудников. Годовая выручка Agrokor составляет €6,5 млрд ($7 млрд).

В марте стало известно, что Сбербанк предоставит компании финансирование в €300 млн в обмен на залог доли в компании Mercator. Так Agrokor смог избавиться от задолженности перед поставщиками по НДС и другим налогам. Тогда глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что его банк постоянно контактирует с Agrokor.

Теги: Сбербанк , Хорватия , Agrokor
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