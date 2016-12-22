«Динамо» уступило долю в «ВТБ Арена парке» за 6,5 млрд руб.

За передачу доли в девелоперском проекте «ВТБ Арена парк» футбольный клуб «Динамо» получил 6,5 млрд руб., следует из отчетности клуба, на что обратило внимание RNS.

В пояснении к отчетности указано, что клуб получил две компенсации (на сумму 5,2 млрд и 1,3 млрд руб.) за расторжение «инвестиционного договора от 18.02.2008». Представитель «Динамо» подтвердил RNS, что речь идет именно о компенсации за «ВТБ Арена парк».

О том, что «Динамо» передаст ВТБ права на принадлежащую ему долю в «ВТБ Арена парке», говорил в декабре 2016 года в интервью «Ведомостям» председатель Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Владимир Стржалковский. Он отмечал, что часть полученных за долю в этом проекте средств пойдет на погашение долгов, часть — на зарплаты игроков.

Тогда же, в конце декабря 2016 года, общество «Динамо» согласилось выкупить у ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за символическую сумму в 1 руб. В итоге общество «Динамо» стало единственным владельцем футбольного клуба.

В рамках реализации проекта «ВТБ Арена парк» в районе Петровского парка планируется построить 500 тыс. кв. м недвижимости, в том числе стадиона, а также комплекса на 12 корпусов с офисами, апартаментами и гостиницей. ВТБ оценивает стоимость проекта в $1,5 млрд.