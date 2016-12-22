Более 260 тыс. россиян лишились права садиться за руль из-за долгов

Около 262 тыс. россиян попали под временное лишение водительских прав за долги. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, сумма долга россиян к 1 июня 2017 года составила 75 млрд руб. В мае текущего года число временно лишенных водительских прав граждан выросло на 30 тыс. из-за долгов. 70% подвергнутых ограничению (188 тыс. человек) являются должниками по алиментам.

В столице число попавших под лишение водительских прав должников с начала 2017 года выросло с 13 тыс. до 19,5 тыс. Из них 17 тыс. человек являются должниками по алиментам. Их задолженность составила 25 млрд руб.

Временное лишение водительских прав было введено в январе 2016 года. Мера касается должников по алиментам или неуплативших административный штраф, а также тех, кто не возместил в срок имущественный и моральный ущерб.

Минюст в июне 2016 года предложил запретить должникам сдавать экзамен на водительские права. Поправку должны были внести в закон о безопасности дорожного движения. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 6 июня внесение поправки.

Запрет на получение водительских прав коснется россиян, не расплатившихся в срок по исполнительным листам, полученным приставами, следует из текста поправки Минюста. Информация о должниках будет храниться в банке данных под контролем ФССП. Данный законопроект должен простимулировать должников к погашению имеющихся у них задолженностей по исполнительным производствам, указано в справке к инициативе Минюста.