Экс-министра Калининградской области обвинили в хищении 750 млн руб.

Бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, подозреваемому в хищении средств при строительстве стадиона «Арена Балтика», предъявлено обвинение. Как сообщил РБК его адвокат Алим Бишенов, Кушхова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

«Первую редакцию обвинения ему предъявили вчера. Обвинение базируется на некой оперативной информации. Мы ее не видели, поскольку она засекречена. По версии следствия, он [Кушхов] вступил в сговор с группой лиц и похитил около 750 млн руб.», — сообщил Бишенов.

По его словам, Кушхов отрицает свою причастность к хищениям. «Есть определенное понимание, кому это [дело] выгодно, но комментировать сейчас это будет опрометчиво», — отметил он.

Адвокат сообщил, что 9 июля его подзащитного переведут из изолятора временного содержания при ГУВД Москвы в один из столичных следственных изоляторов.

3 июля Тверской суд Москвы взял Кушхова под стражу.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов уволил Кушхова в декабре 2016 года. В апреле 2017 года Алиханов заявил, что Кушхов не является на допросы в Следственный комитет России. 5 июля адвокат Алим Хамирзов, представлявший интересы Кушхова, заявил «Коммерсанту», что экс-министр от дачи показаний не отказывается и в бега не подавался. «Несколько месяцев назад он перенес операцию в Кабардино-Балкарии, а затем уехал в Москву к младшему сыну, где его 28 июня в 6 утра и задержали», — пояснил юрист.



​Строящийся стадион «Арена Балтика», который на время проведения ЧМ-2018 переименуют в «Стадион Калининград», примет четыре матча группового этапа. Арена рассчитана на 35 тыс. мест, завершение строительства запланировано на конец 2017 года.