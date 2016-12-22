Двое туристов из Москвы пострадали при жесткой посадке самолета в Абхазии
Общество, 15:56
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Двое туристов из Москвы пострадали при жесткой посадке самолета в Абхазии
Двое российских туристов, включая ребенка, пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Абхазии, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам министра, пилот не справился с управлением при посадке. «Туристы из Москвы. У матери поврежден позвоночник, у мальчика — тазобедренный сустав», — пояснил глава МЧС республики.
Абхазские спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили пострадавших из самолета и доставили в больницу города Гагра. Россияне затем были отправлены в одно из медучреждений города Сочи.
В конце июня под Ставрополем, в районе хутора Грушевый, потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.