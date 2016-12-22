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Два вертолета «Терминатор» арктической модификации досрочно передали ВКС
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Два вертолета «Терминатор» арктической модификации досрочно передали ВКС
Политика, 14:40
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Два вертолета «Терминатор» арктической модификации досрочно передали ВКС

Два арктических военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ-ВА («Терминатор») досрочно вошли в строй Воздушно-космических сил России, заявили в холдинге «Вертолеты России». Об этом сообщает «РИА Новости».

«На Улан-Удинском авиационном заводе (входит в состав «Вертолетов России») состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям ВКС РФ», — сообщили агентству в холдинге.

База Минобороны России «Арктический трилистник». Фоторепортаж

Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор» является модификацией вертолета Ми-8АМТШ-В, разработанного для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Вертолет может вести полет при температурах до минус 60 градусов благодаря специальной системе подогрева агрегатов. Это позволяет запускать двигатели при экстремально низких температурах. Также на модификации «Терминатора» установлено новое навигационное оборудование для полетов в условиях полярной ночи и отсутствия ориентиров.

Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ был принят на вооружение российской армии в 2009 году.

Теги: Вертолет Ми-8 , ВКС России , «Терминатор»
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