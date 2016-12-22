Госдума приняла закон о субсидиях для госкорпораций

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, вносящий в Бюджетный кодекс изменения, которые касаются порядка предоставления публично-правовым и государственным компаниям субсидий. Соответствующая запись появилась в карточке законопроекта на сайте Думы.

Госкорпорациям могут быть предоставлены субсидии в виде имущественного взноса для осуществления возложенных на них полномочий, вложений в объекты капитального строительства, на строительство или реконструкцию автомобильных дорог. Субсидии выделяются в соответствии с решением правительства. Правила предоставления таких субсидий правительство установит нормативным актом, в котором должны быть изложены цели, условия и порядок предоставления субсидий, требования по срокам отчетов о расходах, порядок возврата средств в бюджет.

Также оговариваются обязательные условия предоставления субсидий госкомпаниям. В частности, им запрещается за счет субсидий из бюджета приобретать иностранную валюту, кроме предусмотренных законом случаев при закупке оборудования, сырья и комплектующих. У госкорпораций не должно быть задолженности по выплате налогов, все закупки должны проводиться на контрактной основе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что такие изменения позволят усилить контроль за использованием целевых средств госкорпорациями и публично-правовыми компаниями.