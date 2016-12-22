Суд оштрафовал Дадина на 20 тыс. руб. за пикет у здания ФСБ в Москве

Мещанский районный суд признал активиста Ильдара Дадина виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга), и постановил оштрафовать его на 20 тыс. руб., сообщает корреспондент РБК.

Судья Мещанского суда заявила в ходе оглашения постановления, что Дадин нарушил пункт 11 указа президента от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года».

Защитник активиста Николай Зборошенко сообщил РБК, что намерен подать апелляцию в Мосгорсуд. «Подадим апелляцию в Мосгорсуд, а в дальнейшем хотим обжаловать это решение суда в ЕСПЧ», — пояснил он.

Ильдар Дадин в беседе с РБК также сообщил, что с решением суда не согласен. «Я буду рад только тогда, когда те, кто нарушают конституцию, будут наказаны по всей строгости закона. С решением не согласен», — сказал активист.

Ранее, 5 июля, Дадин был задержан при проведении одиночного пикета у здания ФСБ в Москве в поддержку националиста Юрия Горского. По словам Ильдара Дадина, сотрудники правоохранительных органов заявили, что пикет «противоречит указу президента о том, что гражданам запрещено участвовать в публичных акциях на всей территории России до 12 июля».

Юрий Горский — националист, глава коалиции «Новая оппозиция», организатор «Русского марша» и соратник оппозиционера Вячеслава Мальцева — был задержан 5 июля по подозрению в экстремизме. Задержание произошло возле здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. Мещанский суд поместил Горского под домашний арест в качестве меры пресечения.

Дадин является единственным осужденным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года Дадина признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Позже срок был сокращен до двух с половиной лет.

Президиум Верховного суда России в феврале 2017 года отменил приговор активисту и освободил его. Дадин покинул колонию в Алтайском крае 26 февраля 2017 года.